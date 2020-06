Veja aqui os golos e os resumos dos jogos da 25.ª jornada

FC Porto perde em Famalicão. Liderança à mercê do Benfica

O jogo do ora erras tu, ora erro eu, terminou empatado (veja os golos)

A jornada 25 ficou marcada pela derrota do FC Porto em Famalicão e pelo empate caseiro do Benfica diante do Tondela. Isto numa jornada atípica, onde devido aos efeitos da pandemia os jogos foram todos realizados sem público nas bancadas.

PORTIMONENSE-GIL VICENTE, 1-0

FAMALICÃO-FC PORTO, 2-1

MARÍTIMO-V. SETÚBAL, 1-1

BENFICA-TONDELA. 0-0

V. GUIMARÃES-SPORTING, 2-2

SANTA CLARA-SP. BRAGA, 3-2

DESP. AVES-BELENENSES SAD, 0-2

BOAVISTA-MOREIRENSE, 0-1