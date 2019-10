V. Guimarães sonhou mas perde com Arsenal em Londres. Veja aqui os golos

O Vitória de Guimarães esteve perto de se tornar no grande protagonista da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, mas saiu de Londres derrotado por 3-2 pelo Arsenal, em partida do Grupo F.

Os minhotos inauguraram o marcador logo aos 8 minutos, curiosamente através de um jogador inglês, o extremo Marcus Edwards, que ganhou espaço na área e atirou para o fundo das redes.

Martinelli, de cabeça, empatou aos 32 minutos, na resposta a um cruzamento de Tierney, mas a formação orientada por Ivo Vieira recolocou-se em vantagem cinco minutos depois, por Bruno Duarte, na recarga a um remate ao poste por parte de Davidson.

Porém, quando o jogo se aproximava do final e os vimaranenses estavam mais perto de segurar os três pontos, Nicolas Pepé empatou o jogo aos 80' e operou a reviravolta aos 90+2', através de dois golos na conversão de livres diretos.

O Vitória de Guimarães continua assim sem pontuar no Grupo F. O líder é o Arsenal, agora com nove pontos, e logo a seguir vem o Eintracht Frankfurt, que esta quinta-feira passou a somar seis ao bater em casa o Standard Liège (2-1), num jogo em que Gonçalo Paciência foi titular pelos alemães. Os belgas ocupam o 3.º lugar do grupo, com três pontos.

Golos

0-1: Marcus Edwards (8')

1-1: Martinelli (32')

1-2: Bruno Duarte (37')

2-2: Nicolas Pépé (80')

3-2: Nicolas Pépé (90+2)