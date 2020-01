V. Guimarães-FC Porto. Jogo para já equilibrado (0-0)

A grande surpresa é a ausência de Danilo na equipa portista, que nem sequer no banco de suplentes está. De resto, o treinador Sérgio Conceição mantém a aposta na baliza com o jovem Diogo Costa e Corona vai atuar como lateral direito, em vez de Manafá. Na equipa do V. Guimarães, o técnico Ivo Vieira aposta no onze esperado. Jorge Sousa é o árbitro que vai dirigir o jogo. No VAR vão estar Hugo Miguel e Bruno Jesus.

Eis os onzes oficiais.

V. GUIMARÃES: Douglas; Victor García, Tapsoba, Pedro Henrique e Florent Hanin; André André, Pepê Rodrigues e Lucas Evangelista; Davidson, Leo Bonatini e Marcus Edwards.

FC PORTO: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega, Soares e Luis Diáz.