Soares coloca FC Porto em vantagem (1-2, veja os golos)

75' - GOLO DO FC PORTO! Marcou Soares, após assistência de Corona.

66' - GOLO DO FC PORTO! Marcou Alex Telles, um grande golo num remate de longe.

65' - GOLO DO V. GUIMARÃES! Marcou Tapsoba de grande penalidade. O lance nasce de uma falta de Soares sobre Bonatini (com muitos protestos dos portistas) e só foi validado após consulta ao VAR.

59' - Livre perigoso de Sérgio Oliveira por cima.

56' - Cabeceamento de Bonatini, mas muito ao lado da baliza de Diogo Costa.

Começou a segunda parte.

Intervalo em Braga com o jogo ainda sem golos. A estatística dos primeiros 45 minutos.

46' Davidson com uma grande oportunidade, mas rematou por cima da baliza do FC Porto. Perdida incrível!

42' - Mbemba de cabeça após livre de Alex Telles, para nova boa defesa de Douglas.

33' - Remate de Marega para boa defesa de Douglas.

26' - Edwards ficou a reclamar penálti na área do FC Porto, o árbitro Jorge Sousa nada assinalou.

20'- A primeira grande oportunidade de golo do jogo. Uribe rematou forte de muito longe e a bola passou pouco por cima da barra da baliza do V. Guimarães.

A grande surpresa é a ausência de Danilo na equipa portista, que nem sequer no banco de suplentes está. De resto, o treinador Sérgio Conceição mantém a aposta na baliza com o jovem Diogo Costa e Corona vai atuar como lateral direito, em vez de Manafá. Na equipa do V. Guimarães, o técnico Ivo Vieira aposta no onze esperado. Jorge Sousa é o árbitro que vai dirigir o jogo. No VAR vão estar Hugo Miguel e Bruno Jesus.

Eis os onzes oficiais.

V. GUIMARÃES: Douglas; Victor García, Tapsoba, Pedro Henrique e Florent Hanin; André André, Pepê Rodrigues e Lucas Evangelista; Davidson, Leo Bonatini e Marcus Edwards.

FC PORTO: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega, Soares e Luis Diáz.