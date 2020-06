V. Guimarães empata em casa com o Moreirense (Veja os golos)

O V. Guimarães e o Moreirense empataram 1-1, esta sexta-feira, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

A jogar em casa, os vimaranenses adiantaram-se no marcador aos 34 minutos, com Pepê a transformar um penálti, mas na segunda parte o Moreirense chegou ao empate por Gabrielzinho, quando estavam decorridos 53 minutos.

Com este empate, o terceiro consecutivo, o Vitória de Guimarães, que não perde há seis jogos, está em sétimo lugar no campeonato, com 40 pontos, enquanto o Moreirense, que vinha de uma derrota com o Rio Ave, é 10.º classificado, com 34.