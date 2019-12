V. Guimarães despede-se com vitória em Frankfurt (Veja os golos)

O Vitória de Guimarães despediu-se esta quinta-feira da Liga Europa com uma sensacional vitória na Alemanha, frente ao Eintracht Frankfurt, por 3-2. Este foi o primeiro triunfo da equipa de Ivo Vieira no grupo F, o que não evita o último lugar, com cinco pontos.

Os vimaranenses adiantaram-se cedo no marcador com um golo de Rochinha, aos oito minutos, mas ainda antes do intervalo, os alemães, que contaram com Gonçalo Paciência e André Silva no onze, deram a volta ao marcador com golos de Danny da Costa e Kamada.

Só que nos minutos finais os minhotos voltaram a marcar e por duas vezes, com golos de Al Musrati e Marcus Edwards.

No outro jogo do grupo, o Arsenal segurou o primeiro lugar, apesar de ter empatado 2-2 em casa com o Standard Liège. No segundo lugar ficou o Eintracht que também segue em frente na Liga Europa.

Veja os golos:

0-1, Rochinha

1-1, Danny da Costa

2-1, Kamada

2-2, Al Musrati

2-3, Marcus Edwards