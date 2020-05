Usain Bolt é pai pela primeira vez. Nasceu uma menina

A lenda do atletismo da Jamaica, Usain Bolt, tornou-se pai pela primeira vez depois de dar as boas-vindas ao nascimento de uma menina com a companheira Kasi Bennett.

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, veio confirmar o nascimento da filha de Bolt num post na rede social Twitter.

"Parabéns à nossa lenda do sprint Usain Bolt e a Kasi Bennett, pela chegada da sua filha bebé", escreveu Holness no Twitter.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd - Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020

Relatos da imprensa local indicam que a filha do casal nasceu no domingo.

Não foram disponibilizados mais detalhes

Bolt, 33 anos, revelou nas redes sociais em março que estava à espera de uma filha com Bennett, alertando em jeito de brincadeira que futuros pretendentes se afastassem da filha.

"Qualquer homem! Qualquer moço! Não brinquem comigo!", ironizou o oito vezes medalhista olímpico de ouro.

Também colocou no Twitter um curto vídeo da sua companheira grávida.

pic.twitter.com/KmQEcklpcP - Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 2, 2020

E um outro em que brincava com um carrinho de bebé.

pic.twitter.com/UPoCI5fR5Y - Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) March 2, 2020

Bolt, recordista mundial de 100m e 200m, aposentou-se do atletismo em 2017, após uma década de domínio na corrida masculina.

Nas Olimpíadas de 2016, Bolt tornou-se o único homem a vencer os títulos de 100 e 200 milhões em três Jogos Olímpicos consecutivos.