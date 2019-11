Unai Emery despedido do Arsenal. Nuno Espírito Santo é candidato

O Arsenal anunciou esta sexta-feira o despedimento do seu treinador, o espanhol Unai Emery, que permaneceu apenas 18 meses no cargo. A derrota caseira com o Eintracht Frankfurt (1-2) a contar para a Liga Europa foi a gota de água numa crise que vai em sete jogos sem vencer em todas as competições, sendo que o último triunfo foi frente ao V. Guimarães, no Estádio Emirates, por 3-2, graças a dois golos de Nicolás Pepe em cima do apito final.

Emery chegou ao clube londrino em maio de 2018 para substituir Arsène Wenger, técnico francês que marcou uma era nos gunners, que representou durante 22 temporadas. Uma herança que acabou por ser pesada demais e que culminou com o anúncio do Arsenal em comunicado, em que justifica com o facto de "os resultados e as exibições não estarem de acordo com o exigido".

Na mesma nota, o Arsenal informa que o cargo será agora desempenhado de forma interina pelo ex-jogador Freddie Ljungberg, sueco que desempenhava as funções de adjunto do treinador espanhol.

Os londrinos anunciam ainda que já iniciaram o processo para encontrar um novo treinador, sendo que um dos candidatos à sucessão de Unai Emery é, precisamente, Nuno Espírito Santo, atual treinador do Wolverhampton, que esta quinta-feira empatou 3-3 em Braga, garantindo o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa.

O técnico português tem tido uma carreira impressionante em Inglaterra ao serviço dos Wolves, conseguindo no primeiro ano a subida à Premier League, no segundo apurou a equipa para a Liga Europa e agora encontra-se no 5.º lugar do principal escalão do futebol inglês.

Há, no entanto, outros candidatos ao lugar, de acordo com a imprensa inglesa. Desde logo Mauricio Pochettino, que há pouco mais de uma semana foi demitido do Tottenham, onde foi substituído por José Mourinho; o espanhol Mikel Arteta, antigo jogador do clube e atual adjunto de Pep Guardiola no Manchester City; o italiano Massimiliano Allegri que deixou a Juventus no final da época passada; e ainda o inglês Eddie Howe, atual técnico do Bournemouth.

Unai Emery é para já o terceiro treinador despedido esta época na Premier League, depois de Javi Gracia e Maurício Pochettino terem deixado Watford e Tottenham, respetivamente.