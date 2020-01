Uma época em cheio. Liverpool pode bater 10 recordes em Inglaterra

Liverpool com via aberta para o título, que foge há 30 anos

A vitória do Liverpool diante do grande rival Manchester United este domingo confirmou a época extraordinária que a equipa de Jürgen Klopp está a fazer, na qual já soma 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, e ainda tem um jogo a menos. Os reds estão imparáveis, com apenas um empate concedido nas 22 jornadas que disputaram, e apontam a 10 recordes da prova.

Um desses recordes já está conseguido, pois já superaram o melhor arranque de campeonato, que era o City de Guardiola em 2017-18. Mas outros estão à vista. É que o Liverpool está a uma vitória de igualar o melhor registo de triunfos consecutivos em jogos em casa, estabelecido pelos citizens em 2011-12, quando conseguiram uma série de 20 vitórias. A equipa de Klopp até pode ultrapassar, uma vez que os próximos adversários em Anfield, onde não perde desde 2017, são o Southampton e o West Ham.

O Manchester City tem também ameaçado o recorde de mais vitórias consecutivas em termos absolutos, estabelecido há duas épocas em 19 partidas, isto porque o Liverpool está a apenas seis de superar esse registo, podendo batê-lo quando no dia 29 de fevereiro se deslocar a Watford.

Contudo há duas marcas bem mais antigas para superar, ambas pertencentes aos Invencíveis do Arsenal, comandado por Arsène Wenger. Desde logo, o número de jornadas consecutivas sem perder. Em 2003-04 os gunners chegaram às 49 rondas invictos, pelo que o Liverpool encontra-se a 11 de superar esse mítico recorde. Essa mesma época, marcou uma era na Premier League, pois o Arsenal tornou-se na única equipa que terminou uma Premier League sem derrotas, algo que Klopp e os seus rapazes estão bem lançados para poderem igualar.

Por outro lado, a equipa que mais vitórias conseguiu numa única temporada foi o Manchester City, quando na época passada chegou às 32... o Liverpool está bem lançado para ultrapassar esse registo, pois leva neste momento 21 triunfos quando faltam ainda disputar 15 jornadas para terminar o campeonato.

A equipa de Jürgen Klopp aponta ainda à barreira dos 100 pontos, máximo estabelecido em 2017-18 pelo Manchester City de Guardiola. É que, neste momento, o Liverpool poderá chegar aos 112 pontos se vencer todos os jogos... não sendo muito previsível que perca 13 pontos no qua falta disputar na segunda volta da Premier League.

O Liverpool está ainda na calha para bater os recordes de vitórias em casa e fora num único campeonato. Em Anfield, já venceu por 12 vezes e está a sete superar o máximo estabelecido por Chelsea, Manchester United e Manchester City. Fora de portas, os reds estão a meio caminho, pois ganharam nove jogos e estão a oito do recorde do Manchester City de 2017-18.

Finalmente, o Liverpool leva 382 dias sem perder na Premier League e, se mantiver essa sequência, irá superar o recorde do Arsenal no dia 23 de junho de 2020. É que, entre 2003-04 e 2004-05, os gunners estiveram 537 dias sem saber o que era perder no campeonato.

O mais impressionante é que o Liverpool não dá sinais de enfraquecimento, pois o ritmo a que joga e a que vence é altíssimo, razão pela qual todos estes recordes estão mesmo seriamente ameaçados. E o próximo obstáculo a ultrapassar é já na quinta-feira quando se deslocarem a Wolverhampton para enfrentar a armada portuguesa comandada por Nuno Espírito Santo, naquela que será uma das mais difíceis batalhas que Klopp terá pela frente no que resta de uma época que está a ser histórica e que pode culminar com o grande objetivo: terminar com um longo jejum sem o Liverpool ser coroado campeão inglês, que dura desde 1990.