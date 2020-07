UEFA confirma locais dos jogos dos oitavos da Champions

UEFA anuncia sorteio da Champions esta sexta-feira e a final no Estádio da Luz

Os quatro jogos que faltam para completar os oitavos-de-final da Liga dos Campeões vão mesmo ser realizados nos estádios que estavam previstos antes da suspensão da prova a 11 de março por causa da pandemia de covid-19.

A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo Comité Executivo da UEFA, precisamente na véspera de se realizar em Nyon o sorteio da fase final da Champions, cujos jogos vão realizar-se em Lisboa de 12 a 23 de agosto, nos estádios da Luz e José Alvalade.

Assim sendo, a Juventus vai receber o Lyon depois de ter perdido em França, por 1-0; o Manchester City será anfitrião do Real Madrid, depois de ter ganho em Espanha por 2-1; o Bayern Munique será visitado pelo Chelsea onde irá defender uma vantagem de 3-0 obtida em Londres; e finalmente o Barcelona tentará no Camp Nou ultrapassar o Nápoles, depois do empate 1-1 em Itália. Estes jogos vão realizar-se nos dias 7 e 8 de agosto e serão disputados à porta fechada.

Esta sexta-feira, às 11.00 horas em Nyon, realiza-se o sorteio da Liga dos Campeões para conhecer os jogos dos quartos e das meias-finais da prova que se vão realizar, num só jogo, em Lisboa. Certa é a presença de Atalanta, Atlético de Madrid, RB Leipzig e Paris Saint-Germain, enquanto as outras bolas do sorteio vão apresentar o nome dos clubes que ainda vão disputar os oitavos-de-final.

​​​Refira-se ainda que às 12.00 horas, também em Nyon, realiza-se o sorteio da Liga Europa, cujos quartos-de-final, meias-finais e final vão realizar-se na Alemanha, nos mesmos moldes que a fase final da Champions em Lisboa. Os estádios que vão receber os jogos são os do Colónia, MSV Arena de Duisburgo, Düsseldorf Arena

e a Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.

Refira-se que a Liga Europa ainda tem por concluir os oitavos-de-final, sendo que o Comité Executivo da UEFA tomou a mesma decisão da Champions. Ou seja, os jogos da segunda mão vão realizar-se nos estádios das equipas que foram visitantes na primeira mão.

As únicas exceções são o Sevilha-Roma e o Inter Milão-Getafe, cujas primeiras mãos não se realizaram por causa da pandemia, pelo que estas eliminatórias vão decidir-se num único jogo a realizar na Alemanha.

Eis os jogos dos oitavos-de-final da Liga Europa:

Basileia-Eintracht Frankfurt (3-0, na primeira mão)

FC Copenhaga-Basaksehir (0-1)

Manchester United-LASK Linz (5-0)

Wolverhampton-Olympiacos (1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo (2-1)

Sevilha-AS Roma

Inter Milão-Getafe