Caso Portugal vença a Ucrânia e no outro jogo do Grupo B a Sérvia não ganhe na Lituânia, a seleção nacional garante já nesta segunda-feira o apuramento para o Euro 2020. A Ucrânia lidera o grupo, com 16 pontos mas mais um jogo. Segue-se Portugal na segunda posição com 11 e a Sérvia no terceiro posto com sete. Para o Euro 2020 apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo. Em caso de empate, a Ucrânia consegue já nesta segunda-feira a qualificação. Em relação ao jogo com o Luxemburgo, Fernando Santos faz duas alterações, com João Mário e Gonçalo Guedes a entrarem para os lugares de Bruno Fernandes e João Félix.

Eis os onzes oficiais:

UCRÂNIA: Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matviyenko e Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi e Marlos; Yaremchuk.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

PORTUGAL: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphäel Guerreiro; João Moutinho, Danilo e João Mário; Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva.