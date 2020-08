Trincão apresentado no Barcelona: "Quero que Messi fique"

No dia em que o Barcelona tenta reagir ao pedido de Messi para abandonar o clube, eis que o português Francisco Trincão foi apresentado no relvado do Camp Nou. O avançado contratado ao Sporting de Braga por 31 milhões de euros assinou contrato válido até 2025, ficando com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Só que num dia tão especial para a sua carreira, Trincão não escapou ao "furacão Messi" e as perguntas surgiram em sequência. "Os meus ídolos no futebol são Messi e Cristiano Ronaldo, para mim os melhores do mundo. Quero que Messi fique, mas é algo que não posso responder. Vamos ver o que acontece", adiantou, sem se comprometer, o jogador de 20 anos, que nesta terça-feira foi chamado pela primeira vez à seleção nacional.

Uma das questões mais incómodas foi sobre se gostaria de repetir o percurso de Luís Figo, que é ainda hoje odiado pelos adeptos do Barça por ter trocado o clube pelo rival Real Madrid. "O Figo foi muito bom, mas estou aqui para fazer a minha história e espero melhorá-la", disse, driblando a pergunta como se fosse um adversário no relvado.

Sobre aquilo que espera no Barcelona, Francisco Trincão prefere esperar para ver. "Tenho de falar com Ronald Koeman [o novo treinador blaugrana] primeiro para saber o que ele pretende de mim. Jogo em todas as posições de ataque e estou aqui para ajudar a equipa", afirmou, sublinhando que está "no melhor clube do mundo".

"Estou muito feliz e ansioso para começar a trabalhar, marcar muitos golos e dar muitas assistências ao serviço do Barcelona", finalizou.