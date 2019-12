Três grandes juntos na Liga Europa? Falta o FC Porto para igualar ano histórico

Sérgio Conceição no treino do FC Porto antes do jogo com o Feyenoord

O FC Porto vai jogar com o Feyenoord (quinta-feira às 20.00) com a época 2010-11 em mente. Os dragões precisam vencer o para se apurarem par a fase seguinte se o conseguirem juntam-se aos já apurados leões e as águias que vêm da Liga dos Campeões. Só por uma vez os três grande se juntaram nos 16 avos de final da prova da UEFA. Foi na época 2010-11, ano em que os dragões arrebataram o troféu com André Vilas Boas. Nesse ano o Sporting ficou-se pelos 16 avos de final, enquanto o Benfica chegou aos quartos. Já o FC Porto foi à final... com o vizinho Sp. Braga numa inédita final portuguesa.

Mas vamos à contas do FC Porto. Depois de anos e anos a lutar na Champions, os portistas começaram na Liga Europa, depois de um play off de acesso à liga milionária falhado. Com um grupo ao alcance a equipa de Sérgio Conceição sentiu inesperadas dificuldades perante Celtic, Young Boys e Feyenoord (o adversário desta quinta-feira no Dragão) e chegam à última jornada em risco. A favor, o facto de a equipa depender só de si para seguir em frente. Uma vitória diante dos holandeses automaticamente qualificará os azuis e brancos para a fase a eliminar da prova. Mas um empate também poderá chegar, desde que o Young Boys não vença o Rangers, em Glasgow (Escócia). Só não vale é perder, uma derrota colocará um ponto final na ambição europeia.

"Vamos ter uma final amanhã, depois de um percurso difícil na fase de grupos, conseguimos ter um jogo decisivo amanhã, queremos muito ganhar. Dá-nos acesso aos 16 avos de final, estamos focados nesse objetivo e é para isso que vamos trabalhar", defendeu Sérgio Conceição à Sport TV.

O técnico portista elogiou ainda o adversário: "Forte, no sentido que nos últimos sete jogos ainda não perdeu, um bocadinho diferente na forma como abordam o jogo, não só com bola. Uma equipa que queira a partir de trás iniciar a construção de forma mais incisiva, e sem bola uma equipa pressionante, disponível para limitar a dinâmica do adversário. Cabe-nos a nó contornar e de certa forma passar essas dificuldades para conseguirmos o que queremos, que é a vitória."

No último encontro entre estas duas equipas, de relembrar que a formação holandesa venceu, por 2-0, com golos de Jens Toornstra e Jens Toornstra.

Há ainda outras contas a fazer. No que diz respeito à receita, os dragões encaixaram até agora 7,33 milhões de euros: seis milhões pela entrada na fase de grupos; 1,14 milhões pelos dois triunfos com o Young Boys; e 190 mil euros pelo empate caseiro com o Rangers. O apuramento para os 16 avos garante mais 500 mil euros.

Sporting e Sp. Braga querem o primeiro lugar

O Sporting, no grupo D, e o Sp. Braga, no grupo K, entram na sexta e última jornada já apurados e a tentar terminar em primeiro, o que lhes daria o estatuto de cabeça de série nos 16 avos de final. Os leões jogam com o LASK Linz (quinta-feira às 17.55), na Áustria, e precisam apenas de um empate para acabarem líderes. A equipa tem 12 pontos, o LASK dez, enquanto o PSV tem sete, mas desvantagem nos confrontos com austríacos. O Rosenborg tem zero pontos.

Silas, disse esta terça-feira que quer passar em primeiro, apesar de admitir que vai gerir opções para poder apresentar-se em casa do Santa Clara, para a I Liga, na próxima segunda-feira, "na máxima força". "É um dos nossos objetivos, embora nós tenhamos de ter em atenção que há alguns jogadores que não podem participar, uns por castigo e outros porque o risco de lesão é elevado, e não queremos correr o risco de perder mais alguns jogadores", explicou à Sporting TV.

O grande ausente é o capitão Bruno Fernandes, castigado, numa lista de 19 convocados que conta com o argentino Acuña e o equatoriano Plata e vários jovens da formação, como Hugo Cunha, Rodrigo Fernandes ou Pedro Mendes.

Em Alvalade, os austríacos perderam, por 2-1.

Já a equipa de Sá Pinto tem 11 pontos, mais um do que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que tem dez e está igualmente apurado. Além da vantagem de um ponto, os bracarenses têm ainda vantagem do confronto direito com os ingleses, caso terminem empatados. Mas, enquanto o Sp. Braga visita o Slovan Bratislava (quinta-feira às 20.00), os wolves recebem os turcos do Besiktas.

Num ano em que Portugal colocou quatro equipas na fase de grupos pela primeira vez, o Vitória de Guimarães ficou pelo caminho apesar de alguns bons jogos (nomeadamente com o Arsenal em Londres e o Eintracht Frankfurt em casa) num grupo difícil. A equipa de Ivo Vieira joga praticamente para cumprir calendário, procurando ainda o primeiro triunfo na fase de grupos. Sacko, Tapsoba e Lucas Evangelista ficaram na cidade berço e não viajaram. Em sentido inverso regista-se o regresso de Bondarenko. O central regressou à competição no passado fim de semana ao serviço da equipa B e volta a ser opção na equipa principal. O jogo com o Eintracht Frankfurt é quinta-feira às 17.55.

"Em caso de vitória, o Eintracht garante automaticamente uma vaga na próxima fase da competição e André Silva garante estar na máxima força para ajudar a equipa de Adi Hutter:"Os problemas no tendão de Aquiles estão resolvidos. Estou a 200 por cento! Joguei em vários campeonatos e sempre consegui adaptar-me. Aprendo rapidamente", rematou o ponta de lança formado no FC Porto, que leva três golos marcados em 12 jogos oficiais na presente época.

Benfica caiu da Champions

O Benfica foi a única equipa portuguesa na Champions, mas não evitou a saída precoce da prova. As águias estiveram em risco de sair das competições europeias, mas garantiram na terça-feira (com um triunfo sobre o Zenit, por 3-0) um lugar na Liga Europa. Os encarnados ainda não sabem se serão cabeças-de-série, estatuto que lhes permitiria evitar algumas equipas de maior valor.

Para ficar no pote dos cabeças-de-série, o Benfica precisa de ser um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ou seja, os encarnados terão de torcer pelo empate ou pela derrota do Bayer Leverkusen, em casa, diante da Juventus de Cristiano Ronaldo. E ainda que o Dínamo de Zagreb não ganhe na receção ao Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo

Nos 16 avos de final, o Benfica não poderá cruzar-se com equipas portuguesas (uma das restrições do sorteio). Sporting e Sp. Braga já estão apurados, falta saber o FC Porto.