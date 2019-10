Treino ainda sem André Gomes

A Seleção Nacional está a treinar na Cidade do Futebol, ainda sem André Gomes, chamado à equipa para substituir o lesionado William Carvalho. O médio do Everton ainda não está presente e só se junta aos companheiros depois do almoço.

Durante os 15 minutos de treino abertos à Comunicação Social deu para ver que Mário Rui não deve recuperar a tempo do próximo encontro. O defesa do Nápoles treinou à parte, depois de ontem ter sido integrado no grupo de trabalho.

Portugal defronta amanhã o Luxemburgo, no Estádio José Alvalade, às 19.45, em jogo de apuramento para o Euro2020.