Treinador refugia-se no comunicado do V. Guimarães sobre o caso Marega

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, garantiu esta quarta-feira que o caso de racismo de que foi alvo Marega no último jogo entre a sua equipa e o FC Porto "não alterou nada o processo de preparação para o próximo jogo", com o Desp. Aves, na próxima sexta-feira, a contar para a 22.ª jornada da I Liga.

O treinador dos vimaranenses não quis alongar-se muito sobre esta polémica, optando por lembrar que o V. Guimarães "emitiu um comunicado onde é bastante explícita na sua posição e nada mais tenho a dizer sobre essa questão", afirmou Ivo Vieira, recusando "vestir a pele de lobo" num problema com "condenações efetivas a nível nacional e internacional".

O foco do técnico está já virado para o jogo com os avenses. "O estado de espírito dos jogadores é de tristeza por não termos ganhado o jogo frente a uma equipa que luta para ser campeã. Cabe-me, como líder, tentar alterar o estado de espírito e passar-lhes confiança. Que se mantenha a mesma intensidade e o mesmo caráter", sublinhou.