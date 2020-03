Tottenham de José Mourinho perde 3-0 em Leipzig e sai da Liga dos Campeões

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, foi eliminado da Liga dos Campeões, ao perder por 3-0 no terreno dos alemães do RB Leipzig. A equipa inglesa cai assim nos oitavos de final da prova, sem marcar qualquer golo nos dois jogos - tinha perdido por 1-0 na primeira mão.

No total da eliminatória, o Tottenham foi batido por 4-0, depois de no ano passado ter disputado a final da competição, tendo perdido para o Liverpool (1-0). O treinador português continua sem conseguir dado eficácia à formação londrina.

No outro jogo disputado esta terça-feira, o Valência de Espanha perdeu em casa 3-4 com a Atalanta de Bergamo, o que ditou a passagem da equipa italiana, que já tinha vencido na primeira mão, por 4-1. Este jogo decorreu à porta fechada, sem espetadores, por motivos de segurança relacionados com o Covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

RB Leipzig e Atalanta conseguiram assim feitos históricos já que são equipas que nunca tinham atingido esta fase da prova. Para o clube italiano, o êxito é mais assinalável já que é a época de estreia na Liga dos Campeões e chega logo aos quartos de final.

Esta quarta-feira jogam Liverpool e Atlético de Madrid (0-1, na primeira mão) e PSG- Dortmund (1-2), com este desafio na capital francesa a ser realizado à porta fechada.