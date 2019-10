Benfica na frente do marcador. Golo de Ferro (19')

Vitória do Benfica leva Portugal a ultrapassar Rússia no ranking da UEFA

19'- Ferro subiu mais alto que a defesa do Tondela na marcação de uma canto e fez o 1-0 de cabeça. É o primeiro golo do central na prova.

10'- António Xavier remata em zona perigosa para fora

9'- Responde o Tondela. Denilson Jr. atira para um excelente defesa de Vlachodimos com a perna.

2'- Pizzi tenta o golo num remate cruzado do lado direito, mas Cláudio Ramos não deixa

O Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar este domingo em ação na I Liga. Se a equipa de Bruno Lage vencer em Tondela passa para a liderança do campeonato à condição, dependente do que acontecer a partir das 17.30 no jogo que vai colocar frente a frente o FC Porto ao líder Famalicão, no Dragão. Sporting só joga às 20.00 com o Vit. Guimarães.

Eis os onzes oficiais:

TONDELA: Cláudio Ramos; Fahd Moufi, Yohan Tavares, Bruno wilson e Filipe Ferreira; Philipe Sampaio, Pepelu e Xavier Murillo; João Pedro e Denilson.

BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Gabriel, Pizzi e Cervi; Taarabt e Seferovic.