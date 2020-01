Tom Brady põe fim aos rumores e garante que vai continuar a jogar

A eliminação dos New England Patriots diante dos Tennessee Titans no último sábado, que impediu a equipa de sonhar com o sétimo título de campeã da NFL, deixou no ar a dúvida. Iria Tom Brady pôr um ponto final na carreira aos 42 anos? Para alimentar o tabu, o astro do futebol americano foi muito evasivo nas respostas e aumentou as expectativas sobre a sua continuidade.

O mistério foi desfeito nesta quarta-feira, com Brady a publicar um longo texto nas redes sociais a garantir que ainda não é desta que se vai aposentar, garantindo que ainda tem muito para dar apesar dos seus 42 anos.

O que não se sabe é se vai continuar a representar os Patriots. Neste momento há duas possibilidades em cima da mesa: ou renova ou muda de equipa, com a imprensa norte-americana a avançar que os Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts, Chicago Bears e Carolina Panthers são destinos possíveis.

"Queria agradecer aos nossos fãs. Depois de uns dias de reflexão, estou muito orgulhoso por todo o apoio incondicional que me deram nas últimas duas décadas. Gostava que todas as temporadas terminassem com vitórias, mas esta é a natureza do desporto. Ninguém joga para perder. Sou abençoado por ter uma carreira que adoro, colegas de equipa que vão à luta comigo e uma equipa que acredita em mim [...] Tanto na vida como no futebol, o fracasso é inevitável. Nem sempre vencemos. Podemos, no entanto, aprender com esse fracasso, levantarmo-nos com entusiasmo e voltarmos à arena. E é exatamente aí onde me vão encontrar. Porque eu sei que ainda tenho mais a provar", escreveu o jogador nas redes sociais.