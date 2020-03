Tom Brady assina pelos Buccaneers por 30 milhões de euros

A estrela de futebol americano Tom Brady comprometeu-se esta quarta-feira com os Tampa Bay Buccaneers, depois te ter anunciado que não tinha chegado a acordo para renovar o contrato com os New England Patriots, segundo Ian Rapoport, membro da NFL Network.

A data do anúncio oficial da contratação ainda não foi definida, de acordo com Adam Schefter, da ESPN. Certo é que ao fim de 20 temporadas, o quarterback, de 41 anos, deixa a equipa de Boston e vai envergar a camisola 12 da franquia da Florida.

De acordo com a imprensa norte-americana, Brady vai assinar um contrato de cerca de 30 milhões de euros por temporada com os Buccaneers. Esta decisão já era esperada, porque desde a eliminação diante dos Tennessee Titans, na última temporada, o quarterback deu indícios de que o contrato com a equipa de Massachussets estava a chegar ao fim.

Os Patriots, onde passou toda a sua carreira na Liga Profissional de Futebol Americano (NFL), ofereceram-lhe mais um ano de contrato no valor de 12,3 milhões de euros, bem abaixo do salário que auferia até ao momento. As equipas que estiveram a disputar a contratação do jogador eram o Tampa Bay Buccaneers e o Los Angeles Chargers.

Em 2000, Tom Brady chegou à equipa dos New England Patriots e venceu seis vezes o SuperBowl, três prémios de MVP (Jogador mais valioso da temporada de 2007, 2010 e 2017), foi catorze vezes ao Pro Bowl (jogo das estrelas) e, neste momento, está em segundo lugar na história da NFL no total de jardas (74 571) e touchdowns (541).

Até a EA Sports, produtora de vídeo jogos "NFL Madden", publicou na rede social Twitter um vídeo, no qual Brady deixa de usar o uniforme dos Patriots e passa a usar o dos Buccaneers.