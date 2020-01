Tochas e agressão custam mais de 15 mil euros em multas a Sporting e Benfica

Conselho de Disciplina abre processo ao Sporting por causa das tochas no dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou nesta terça-feira o Sporting e o Benfica com um total de 15.301 euros devido ao comportamento dos adeptos das duas equipas no recente dérbi disputado em Alvalade e relativo à 17.ª jornada, que as águias venceram por 2-0.

O Sporting vai pagar 5.738 euros euros devido a posse e ao arremesso de engenhos pirotécnicos para o relvado, situação que chegou a levar à interrupção da partida durante alguns minutos. E ainda mais 2550 euros por agressão de um adepto.

Já em relação ao Benfica, o comportamento incorreto foi registado na parte final do jogo, com posse e deflagração de engenhos pirotécnicos, o que vai custar aos encarnados uma multa de 7.013 euros.

Este incidente - arremesso de tochas - tinha inclusive levado Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, a pedir uma audiência com caráter de urgência ao ministro da Administração Interna, tendo em comunicado culpado "uma pequena franja de adeptos" de prejudicar o espetáculo, esclarecendo que pretende encontrar junto do MAI "medidas eficazes para combater este flagelo", que se tem repetido em vários jogos da I Liga. A reunião aconteceu nesta segunda-feira.