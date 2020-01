Tiquinho Soares poderá ser opção para a seleção nacional a partir de março

O avançado portista Tiquinho Soares, nascido em Sousa, no estado brasileiro de Paraíba, poderá ser opção para a seleção nacional portuguesa já a partir de março.

O jogador de 28 anos, em Portugal desde 2014-15, vai naturalizar-se português e estará disponível para representar a equipa das quinas, avança esta quinta-feira O Jogo.

O processo de naturalização poderá ficar concluído em menos de dois meses, a tempo da convocatória para as datas FIFA no final de março, em que os comandados de Fernando Santos deverão realizar dois jogos de preparação diante de adversários ainda a designar.

Refira-se o avançado do FC Porto atravessa a melhor fase desde que chegou ao Dragão, uma vez que está numa série de sete jogos a titular sempre a marcar. Nesta época soma 13 remates certeiros em 26 jogos, no total leva 58 em 118 com a camisola azul e branca, que veste desde janeiro de 2017. Antes, jogou ao serviço de Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães em Portugal, depois de um percurso nas divisões secundárias do futebol brasileiro.

Caso Fernando Santos entenda convocá-lo, Tiquinho Soares será o oitavo jogador naturalizado a representar a equipa das quinas, depois do sul-africano David Júlio e dos brasileiros Lúcio, Celso, Deco, Pepe, Liedson e Dyego Sousa.

Em setembro de 2014, à SIC Notícias, Fernando Santos admitiu não ser muito adepto de convocar jogadores naturalizados. Mas na altura reconheceu haver casos e casos. E tanto assim foi que convocou Dyego Sousa, então avançado do Sp. Braga, em março do ano passado.