Thiago Alcântara troca o Bayern pelo Liverpool

O Liverpool oficializou a contratação do médio internacional espanhol Thiago Alcântara, que assinou um "contrato de longa duração" com os reds, depois de sete temporadas ao serviço do Bayern Munique, anunciaram esta sexta-feira os campeões ingleses.

O clube da Premier League não revelou os valores envolvidos na transferência, nem a duração do vínculo do médio, mas a comunicação social britânica avança que o jogador custou 22 milhões de euros ao Liverpool, além de cinco milhões em variáveis, e assinou contrato válido até 2024.

"É um sentimento maravilhoso. Estava à espera deste momento há muito tempo e estou muito feliz por estar aqui. Quero alcançar todos os objetivos no clube e ganhar o maior número de troféus possível", afirmou Thiago, de 29 anos, em declarações reproduzidas no site oficial do Liverpool.

Já o treinador Jürgen Klopp, congratulou-se com este novo reforço para a sua equipa: "É simplesmente fantástico. Estou muito feliz por termos conseguido esta contratação. Sei que as pessoas no Bayern queriam mantê-lo a todo o custo, pela importância que ele teve no clube, mas ele queria um novo desafio e optou por nós."

Thiago Alcântara, que é filho do antigo internacional brasileiro Mazinho, representou o Barcelona entre 2005 e 2013, antes de rumar à Alemanha, para representar o Bayern Munique.

No currículo, conta com 11 títulos de campeão, sete pelo Bayern e quatro pelo Barcelona, além de ter conquistado duas vezes a Liga dos Campeões, uma por cada um daqueles emblemas, duas taças de Espanha, duas supertaças da Alemanha e uma supertaça de Espanha.

Na última temporada, a sétima ao serviço do Bayern, o internacional espanhol ajudou o emblema de Munique a conquistar o oitavo título de campeão seguido, bem como a Liga dos Campeões, numa final diante do Paris Saint-Germain (1-0), em Lisboa.