Surpresa. Canelas2010, a equipa do líder dos Super Dragões, passou aos oitavos de final

O Canelas 2010 garantiu a passagem inédita aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao eliminar o Pedras Salgadas nas grandes penalidades, por 6-5, após o 0-0 no final do tempo regulamentar e prolongamento. Sem golos ao longo de todo o encontro, que teve poucas oportunidades, a equipa de Vila Nova de Gaia superiorizou-se no desempate por grandes penalidades, vencendo por 6-5 no terreno da equipa do distrito de Vila Real.

A formação fundada em 2010 que compete no Campeonato de Portugal e onde jogam vários elementos da claque portista Super Dragões, entre eles o líder Fernando Madureira, atingiu pela primeira vez os oitavos de final da prova rainha do futebol português. O clube tem sido muitas vezes notícia por ser uma equipa violenta.

Já o Marinhense venceu em casa do Sintra Football (que na ronda passada afastou o Vitória de Guimarães), por 2-0, num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, tornando-se a única equipa repescada ainda em prova. Um bis de Leandro, aos 61 e 75 minutos, apurou o Marinhense para os oitavos de final da prova, na qual entrou a perder, nas grandes penalidades, com o vizinho Fátima, na primeira ronda, sendo depois repescado e tendo já eliminado o Montalegre e o Fátima.

O Rio Ave garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, depois de vencer o Alverca, por 1-0, graças a um golo madrugador de Taremi. O avançado iraniano dos vila-condenses apontou tento que desequilibrou a eliminatória aos 16 minutos, numa partida em que adversário, que milita no Campeonato Portugal, e que na ronda anterior tinha afastado o Sporting, vendeu cara a derrota.

O Mafra apurou-se após vencer no terreno do Moreirense, por 3-1, num jogo em que foi perigoso a atacar e organizado a defender. O oitavo classificado da II Liga eliminou pela primeira vez um adversário da I Liga nesta prova, graças aos tentos de Diego Medeiros (14 minutos e 68, de penálti) e de Joel (49), num jogo em que soube quase sempre o que fazer, ao contrário dos anfitriões, inseguros a defender bolas paradas e pouco criteriosos a atacar, que só marcaram depois dos 90', por Fábio Abreu.

E o primodivisionário Paços de Ferreira qualificou-se após ganhar à Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, por 1-0, num jogo com final emocionante. O médio Diaby marcou o único golo do jogo aos 11 minutos, num remate à meia volta na sequência de um pontapé de canto, confirmando a superioridade da formação pacense, que viu o atual terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal ameaçar o prolongamento no último lance do jogo.

O Anadia recebeu e venceu o Beira-Mar por 2-1, vingando-se da derrota pelos mesmos números sofrida há duas semanas em casa do adversário, para o Campeonato de Portugal. A formação bairradina, que no sábado à noite comemorou o 93.º aniversário, adiantou-se no marcador aos 57 minutos por Tiago Borges, tendo o Beira-Mar empatado aos 61', por Fábio Vieira, de grande penalidade, mas aos 83, Rui Rainho, também de grande penalidade, carimbou a passagem do Anadia à fase seguinte.

Resultados e as equipas apuradas para os oitavos de final da Taça.

Leixões (II)-Santa Clara (I), 1-4

Varzim (II)-Loures (CP), 1-0

Sertanense (CP)-Farense (II), 1-1 (2-1 ap)

Ac. Viseu (II)-Feirense (II), 1-0

Sp. Espinho (CP)-Arouca (CP), 2-2 (3-2 ap)

Famalicão (I)-Académica (II), 1-0

Sp. Braga (I)-Gil Vicente (I), 1-0

Vizela (CP)-Benfica (I), 1-2

P. Ferreira (I)-Sanjoanense (CP), 1-0

Anadia (CP)-Beira-Mar (CP), 2-1

Moreirense (I)-Mafra (II), 1-3

Sintra Football (CP)-Marinhense (CP), 0-2

Rio Ave (I)-Alverca (CP), 1-0

Pedras Salgadas (CP)-Canelas 2010 (CP), 0-0 (0-0 ap, 5-6 gp)

FC Porto (I)-Vitória de Setúbal (I), 4-0

Desp. Chaves (II)-Belenenses SAD (I), 20:00

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, que se disputam no dia 17 de dezembro, realiza-se no dia 26 de novembro, no Auditório número dois da Cidade do Futebol, às 14.30.