Suécia-Portugal, 0-0. Robin Olson nega o golo a Ronaldo

Cristiano Ronaldo na Suécia à procura do golo 100 pela seleção

26' Grande oportunidade de Portugal! Cristiano Ronaldo remata na área, na sequência de um canto de Bruno Fernandes, e é o guarda-redes Robin Olsen a defender com os pés.

21' Portugal muito perto de chegar ao golo, com Danilo e Pepe a não conseguirem desviar para a baliza um cruzamento de Bernardo Silva. O médio ofensivo do Manchester City lesiona-se no lance e é substituído por Gonçalo Guedes.

O regresso de Cristiano Ronaldo é a grande novidade no onze de Fernando Santos frente à Suécia, em Solna, a contar para a Liga das Nações. Trata-se da única alteração em relação ao triunfo frente à Croácia, na sexta-feira. CR7, que entra para o lugar de Diogo Jota, vai tentar esta terça-feira chegar ao golo 100 pela equipa das quinas.

Eis as equipas:

Friends Arena, em Solna

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Suécia - Robin Olsen; Krafth, Helander, Pontus Jansson, Augustinsson; Kulusevski, Kristoffer Olsson, Gustav Svensson, Emil Forsberg; Marcus Berg, Alexander Isak

Treinador: Janne Andersson

Portugal - Anthony Lopes; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva (Gonçalo Guedes, 22'), João Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo

Treinador: Fernando Santos

Cartão amarelo a Gustav Svensson (14')