Sub-19 do Benfica vencem em Lyon. Veja os golos

O Benfica assumiu esta terça-feira o comando do grupo G da UEFA Youth League ao vencer em Lyon por 3-2, em partida da 4.ª jornada. Os encarnados, treinados por Jorge Maciel, têm agora os mesmos nove pontos os franceses, mas com vantagem no confronto direto, uma vez que no Seixal, há duas semanas, tinham perdido por 1-2.

Os sub-19 benfiquistas chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Úmaro Embaló (29') e Morato (35'), mas no início do segundo tempo viram o Lyon reduzir por Dib (57').

No entanto, um remate certeiro de Tiago Gouveia aos 84 minutos praticamente sentenciou a partida, apesar de os franceses ainda terem reduzido com um golo de Wissa.

Veja os golos:

0-1, Úmaro Embaló

0-2, Morato

1-2, Dib

1-3, Tiago Gouveia

2-3, Wissa