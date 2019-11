Sporting vence FC Porto em jogo marcado pela lesão de Pedro Gil

O Sporting recebeu e venceu neste domingo no Pavilhão Rocha o FC Porto, por 3-0. Os golos foram marcados por Toni Perez, Matías Platero (no primeiro tempo) e Ferran Font (segunda parte). Com este resultado, os leões igualaram o Benfica na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, somando ambos 12 pontos, fruto de quatro vitórias.

O jogo ficou marcado pela lesão sofrida por Pedro Gil, hoquista do Sporting que já representou o FC Porto, que teve de sair do Pavilhão Rocha de maca e com um colar cervical ao pescoço após um choque com o portista Carlo Di Benedetto, logo no segundo minuto do jogo.

O jogador foi assistido ainda no ringue durante vários minutos pelas equipas médicas dos dois clubes, e saiu debaixo de fortes aplausos do público. Para já ainda se desconhece a gravidade da lesão.