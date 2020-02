Sporting vence Benfica e assume liderança no futsal

O Sporting assumiu este domingo a liderança da fase regular do Campeonato Nacional de futsal, ao vencer o dérbi com o Benfica, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada disputado no Pavilhão João Rocha.

O triunfo leonino foi construído no primeiro tempo, graças aos golos de Taynan e Pauleta. No segundo tempo, o Benfica apesar de ter arriscado tudo na tentativa de recuperar da desvantagem, utilizando o sistema de 5 para 4, não conseguiu ultrapassar a coesão defensiva do Sporting.

Os leões assumiram assim a liderança com dois pontos de vantagem em relação aos encarnados, quando faltam nove jornadas para o final da fase regular.