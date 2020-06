Sporting renova contrato com jovem Nuno Mendes

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o defesa-esquerdo Nuno Mendes até 2025. O jogador que hoje festeja o seu 18.º aniversário, estreou-se a titular nesta quinta-feira pela equipa principal dos leões, na vitória por 2-0 frente ao Tondela, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

No site oficial, o Sporting comunica que Nuno Mendes ficará com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Este é o segundo jogador oriundo da formação que renova o contrato com os leões, depois de na quarta-feira ter sido o defesa-central Eduardo Quaresma a fazê-lo também até 2025 e com uma cláusula de rescisão igualmente de 45 milhões.

Nuno Mendes tornou-se frente ao Tondela o mais jovem jogador a se titular na equipa principal do Sporting desde Cristiano Ronaldo, em 2003, sendo nesta altura uma das grandes esperanças da equipa orientada por Rúben Amorim.