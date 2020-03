Sporting negoceia com Rúben Amorim. Será hoje o fim de Silas?

Rúben Amorim pode tornar-se nos próximos dias (ou horas) no novo treinador do Sporting. De acordo com a edição desta terça-feira do jornal A Bola, os responsáveis da SAD leonina têm estado em contacto com o Sporting de Braga e as negociações estão bastante adiantadas. Uma informação já confirmada pelo DN junto de fonte conhecedora do processo que, contudo, garantiu que nada está ainda fechado e que as partes continuam a conversar.

O técnico do Sp. Braga, que em pouco tempo se afirmou como uma das maiores revelações do campeonato, tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. E é este valor que está a bloquear ainda o acordo, dado que os leões pretendem baixar esta verba, incluindo jogadores no negócio.

Ou seja, tudo depende agora de como as negociações com o Sporting de Braga evoluírem. A vontade do Sporting é que Rúben Amorim pegue já na equipa, mas para isso será preciso bater a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros ou então convencer o presidente António Salvador a baixar a fasquia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Sporting joga nesta terça-feira à noite em Famalicão e este deve ser mesmo o último jogo de Jorge Silas no comando da equipa. Na segunda-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, o técnico não descartou a possibilidade de sair já do comando do clube.

"Não há ninguém que não seja treinador a prazo. Tudo o que se diz, se fosse comentar não faria outra coisa... Há uma coisa que é verdade: entrei no Sporting com 10 anos pela porta 10A e jamais quero prejudicar o Sporting", referiu.

O Sporting está atualmente na quarta posição do campeonato, precisamente atrás do Sporting de Braga de Rúben Amorim. Mesmo em caso de vitória esta noite, os leões vão sempre manter-se no terceiro posto, embora encurtem a distância para um ponto.

No sábado, no lançamento do jogo com o Marítimo, quando foi questionado sobre o interesse do Sporting, Rúben Amorim fugiu ao assunto: "Sou treinador do Sp. Braga, não sei de nada, essas notícias passam-me completamente ao lado, como passou toda a polémica no início do meu trabalho aqui [...] não sabemos o dia de amanhã. Hoje sou treinador do Braga, tenho contrato com o Braga, sou muito feliz aqui. O futebol é cada vez mais o momento."

Caso se confirme a saída de Silas e a entrada de Rúben Amorim, um cenário cada vez mais provável, o ainda técnico do Sp. Braga será o sexto treinador do Sporting desde que Frederico Varandas é presidente do clube (foi eleito em setembro de 2018), depois de José Peseiro, Tiago Fernandes (interino), Marcel Keizer, Leonel Pontes (também na condição de interino) e Jorge Silas.

Rúben Amorim, de 35 anos, começou a carreira na época passada no Casa Pia, equipa do Campeonato de Portugal. Mas deixou a equipa a meio da época depois de uma polémica relacionada com o facto de não ter o nível de treinador exigido pelos regulamentos. Já na atual temporada assumiu o comando da equipa bracarense, rendendo depois Sá Pinto na formação principal. E em pouco tempo tornou-se no treinador sensação. Além de ter conquistado a Taça da Liga, venceu o Benfica no Estádio da Luz e bateu o FC Porto e o Sporting em duas ocasiões.