Sporting de luto pela morte da sócia número 1

Morreu a sócia número 1 do Sporting, Maria Octávia Bastos Andrea, informou esta quarta-feira o clube de Alvalade.

Nascida há 99 anos, a 6 de maio de 1921, Maria Octávia Andrea tornou-se associada do emblema leonino a 16 de janeiro de 1926, ou seja, há 93 anos.

Numa nota publicada nas suas plataformas digitais, o Sporting endereça sentidas condolências à família e amigos.

Em declarações ao Jornal do Sporting em maio de 2013, Maria Octávia Andrea responsabilizou o pai, Mário Teixeira Bastos, pela associação ao clube. "Foi ele quem me fez sócia e foi com ele que aprendi a gostar do Sporting e a sentir o Clube como ainda hoje o sinto. Ele ia jogar ténis e enquanto isso eu ficava a olhar para as Taças já conquistadas pelo Sporting", contou.