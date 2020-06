Sporting garante continuidade de Tiago Tomás até 2025

Eduardo Quaresma renova com o Sporting até 2025

Sporting renova contrato com jovem Nuno Mendes

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o avançado Tiago Tomás, de 18 anos. O jogador da formação do clube assinou um vínculo até 2025 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Tiago Tomás tem estado às ordens do treinador Rúben Amorim na equipa principal, mas ainda não se estreou.

"Estou muito grato pelo que tenho estado a alcançar. Sei que é fruto do meu trabalho, mas também sei que muitas pessoas gostariam de estar onde estou. Vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno. Hoje, vejo que os sacrifícios que fiz desde miúdo e que tudo aquilo de que abdiquei começam a valer a pena", começou por dizer o avançado, assumindo a ambição "cada vez maior", mostrando-se esperançado em "conquistar muitas coisas" de leão ao peito.

Tiago Tomás fez questão de elogiar Rúben Amorim pela aposta nos jogadores da formação leonina. "Além de ser um grande treinador, tem estado a apostar muito a formação. Não ter medo de arriscar em nós é um ponto forte dele. Só nos resta mostrar o nosso valor, dar tudo nos treinos e esperar pela nossa oportunidade", frisou, garantindo que "esta fornada de jogadores é a prova de que a formação do Sporting continua a ser uma das melhores do mundo".

Este é o terceiro jovem formado na Academia de Alcochete a renovar contrato neste mês de junho, depois dos defesas Eduardo Quaresma e Nuno Mendes, que no entanto já foram lançados por Rúben Amorim na equipa principal do Sporting.