Sporting ganha com dois golaços e rajadas de talento

Aos 4 minutos, Nuno Mendes ganha um ressalto à entrada da área do Portimonense e não faz por menos. Passa um, evita outro, ganha em força a um terceiro e golo. Como? É melhor ver, mas foi com o pé direito que o lateral bateu Samuel, depois dessa demonstração de potência e técnica rajadas de talento leonino e resistência e insistência do Portimonense.

Estavam em chamas, os leões. Sobretudo os laterais (Porro também muito bem, além de Mendes) e os virtuosos Nuno Santos, Vietto e Pedro Gonçalves. Os algarvios não viam a bola de perto, chegou o 0-2. Trocas de bola de primeira em progressão, Vietto na direita cruza para o sítio onde Nuno Santos meteu a cabeça para fuzilar a baliza adversária. Mais um golaço.

Depois, o treinador do Portimonense mudou a equipa com uma substituição aos 20", reconfigurando a equipa (de um 3X4X3 para um 4X4X2). E isso notou-se mais à frente, quando os algarvios conseguiram estancar a hemorragia. E dominar a posse de bola, rematando muito, mas de longe e sem grande perigo.

Antes, mais duas rajadas ou três de talento dos leões e o golo sempre a rondar a baliza do Portimonense.

Os algarvios conseguiram um lance muito perigo por Welinton, ameaçaram com algum propósito, mas nunca aproveitaram as brechas que iam abrindo na defesa leonina.

Foi este Sporting aquele que saiu goleado da Liga Europa (1-4 em casa com o LASK, quinta-feira)? Também. A diferença esteve em conseguir marcar primeiro e na dimensão competitiva do adversário. A Áustria não é um portento futebolístico, mas aquela equipa já tem muitos quilómetros de UEFA.

O Portimonense continua na zona baixa da tabela e o Sporting encostou a FC Porto e Marítimo (todos com seis pontos), a um do Santa Clara e a três do líder Benfica. E ainda tem por realizar o jogo em atraso da 1.ª jornada com o Gil Vicente.