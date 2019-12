Sporting com rival mais acessível no regresso de Luís Castro a Portugal

O Sporting, como não cabeça-de-série, foi a a equipa portuguesa com mais sorte no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa, que decorreu esta segunda-feira em Nyon, na Suíça. Aos leões calhou os turcos do Basaksehir, que na fase de grupos eliminou os alemães do Borussia Mönchelgladbach, ao vencer na Alemanha por 2-1 na última jornada.

Menos sorte tiveram as restantes equipas portuguesas. O FC Porto terá pela frente o Bayer Leverkusen, 7.º classificado na Bundesliga, O Benfica vai medir forças com uma equipa que também caiu da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, que é líder da liga ucraniana, com mais 12 pontos que o Dínamo Kiev.

Ao Sp. Braga saiu o Rangers, equipa treinada por Steven Gerrard, que na fase de grupos foi um autêntico pesadelo para o FC Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Luís Castro lidera Shakhtar com vários brasileiros

O Shakhtar Donetsk tem tido vários jogos com equipas portuguesas, mas frente ao Benfica só por uma vez se encontraram na fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi na época 2007/08, com os ucranianos a vencerem por 1-0 na Luz, mas na última jornada, em Donetsk, os encarnados venceram por 2-1, com dois golos de Oscar Cardozo, garantindo assim o apuramento para a Liga Europa, relegando o Shakhtar para o último lugar do grupo.

Desta vez, as duas equipas vão defrontar-se numa eliminatória depois de terem caído da Champions, sendo que a equipa treinada pelo português Luís Castro foi impedida de seguir para os oitavos-de-final da principal prova da UEFA devido a uma goleada sofrida em casa (3-0) com a Atalanta.

Devido ao conflito que se mantém em Donetsk, o Shakhtar tem feito os seus jogos em casa em Kharkiv. Na liga ucraniana, leva 16 vitórias e dois empates em 18 jornadas, o que lhe permite ter uma vantagem de 14 pontos em relação ao rival Dínamo Kiev.

Luís Castro, que está assim de regresso a Portugal, conta no seu plantel com uma mistura de jogadores experientes e jovens brasileiros que começam a dar nas vistas. Na baliza está o eterno Andriy Pyatov, de 35 anos, na defesa o ex-bracarense Ismaily surge ao lado esquerdo de um setor que conta com Dodô, que ganhou o lugar à direita depois de um empréstimo ao V. Guimarães. No meio campo, Kovalenko tem uma grande influência na equipa, enquanto nas alas o brasileiro Alan Patrick e Konoplyanka são perigosos. Na frente, Taison, Marlos e Júnior Moraes, melhor marcador da liga ucraniana com 15 golos, são jogadores a ter em conta.

Mas é preciso ter ainda alguma atenção aos jovens Marcos Bahia (médio de 18 anos) e Tetê (avançado de 19 anos), jogadores muito promissores descobertos por José Boto, atual scout do Shakhatar, que foi contratado precisamente ao Benfica.

Robinho, a estrela que ilumina o Basaksehir

O Basksehir é um clube de Istambul fundado em 1990, que está numa fase ascensional na Turquia. Na época passada igualou a melhor classificação de sempre no seu campeonato, um segundo lugar, que lhe deu o direito de disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Olimpiacos, de Pedro Martins.

Caiu então para a fase de grupos da Liga Europa, na qual conseguiu a proeza de ficar em primeiro lugar do grupo J, à frente de AS Roma e Borussia Mönchengladbach, que eliminou de forma surpreendente com uma vitória por 2-1 na Alemanha, com o segundo golo a surgir ao minuto 90 através do francês Enzo Crivelli.

Esta será a segunda vez que o Basaksehir enfrenta uma equipa portuguesa, pois na época 2017/18 teve pela frente o Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa, tendo perdido em Portugal por 2-1 e vencido em casa perlo mesmo resultado, numa altura em que os arsenalistas já estavam qualificados.

A equipa turca é treinada pelo antigo internacional Okan Buruk e conta no seu plantel com jogadores muito experientes como os defesas Gaël Clichy e Martin Skrtel, os médios Mehmet Topal, Arda Turan, Gökhan Inler e Eljero Elia, e os avançados Demba Ba e Robinho, antiga estrela brasileira do Real Madrid, Manchester City e AC Milan.

No plantel do Basaksehir estão ainda vários jogadores que passaram pelo campeonato português, desde logo os defesas-centrais Miguel Vieira e Carlos Ponck, que tiveram passagens por Paços de Ferreira e Desp. Aves, e ainda o defesa-direito brasileiro Júnior Caiçara, que esteve duas épocas no Gil Vicente.

Leverkusen com vários internacionais alemães

O FC Porto terá pela frente o Bayer Leverkusen pela primeira vez na história das provas da UEFA. A equipa alemã tem vários confrontos com equipas portuguesas, tendo sido eliminado uma vez pelo Belenenses (1988) e duas vezes pelo Benfica (1994 e 2013), tendo apenas levado a melhor frente à U. Leiria numa pré-eliminatória. De resto soma bons resultados em fases de grupo: cinco vitórias e um empate frente a Sporting e uma vitória e um empate com o Benfica.

Os farmacêuticos são treinados pelo holandês Peter Bosz e ocupam o sétimo lugar na Bundesliga, com sete triunfos, quatro empates e outras tantas derrotas. No último fim de semana perderam em Colónia, com o então último classificado, por 2-0.

No seu plantel contam com os internacionais alemães Jonathan Tah, Sven Bender, Lars Bender, Kai Havertz, Kevin Volland e Bellarabi. Na baliza contam com o experiente finlandês Lukas Hrádecký, na defesa destaca-se o austríaco Aleks Dragovic, no meio-campo o chileno Charles Aránguiz é um dos jogadores mais importantes e na frente o argentino Lucas Alario é quem mais desequilibra, tendo o jovem francês Moussa Diaby (ex-PSG) como a revelação.

Rangers, a armada de Gerrard

Finalmente, o Sp. Braga terá pela frente uma equipa que fez a vida negra ao FC Porto na fase de grupos da Liga Europa, os escoceses do Rangers, que empataram 1-1 no Estádio do Dragão e venceram em Glasgow por 2-0.

Este será o primeiro confronto entre as duas equipas na história das competições da UEFA. A equipa é treinada pelo antigo internacional inglês Steven Gerrard e está numa fase de recuperação do prestígio perdido com a queda nos escalões secundários devido a dívidas fiscais. Atualmente, o Rangers ocupa o segundo lugar do campeonato escocês com menos dois pontos que o líder e eterno rival Celtic.

O Rangers é uma equipa muito prática que conta com a eficácia do avançado colombiano Alfredo Morelos, líder dos melhores marcadores na liga escocesa com 11 golos, aos quais junta 14 golos na Liga Europa (contando com as pré-eliminatórias). Na baliza tem o experiente e seguro Allan McGregor, que é suportado por uma defesa onde se destacam James Tavernier. No meio-campo, Scott Arfield e Steven Davis dão muita consistência e depois no ataque conta com jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento como os jovens Ryan Kent e Sheyi Ojo.

Isto para já não falar no veterano Jermain Defoe, que aos 37 anos divide-se entre o papel de futebolista e adjunto de Gerrard. Os bracarenses têm pela frente uma equipa muito perigosa.

Eis a lista completa dos jogos dos 16 avos-de-final:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting-Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-FC Porto

FC Copenhaga-Celtic

APOEL Nicósia-Basileia

Cluj-Sevilha

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter Milão

Eintracht Frankfurt-RB Salzburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburgo-Malmö

AS Roma-Gent

Rangers-Sp. Braga