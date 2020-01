Sporting com desafio duro pela frente: evitar a época com mais derrotas de sempre

Fora da Taça de Portugal, fora da Taça da Liga, a 19 pontos do Benfica no campeonato e apenas com a Liga Europa para tentar chegar o mais longe possível. É este o registo do Sporting no mês de janeiro, quando estamos a meio da temporada, e sob a forte ameaça de esta se tornar a pior época de sempre da história do clube em termos derrotas somadas.

Nos 35 jogos já disputados em todas as competições nesta temporada, os leões perderam 12 partidas, ou seja, 41% dos desafios que realizaram. Com toda a segunda volta do campeonato para disputar (17 jogos), mais os jogos da Liga Europa (pelo menos mais dois), a equipa de Jorge Silas tem agora um novo desafio pela frente - tentar evitar que seja a temporada com mais derrotas averbadas de sempre dos leões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na história do clube de Alvalade existem duas épocas negras, em que a equipa chegou ao final da temporada com 15 derrotas: em 2000/01 e 2012-13. No virar do milénio, num campeonato ganho pelo Boavista, os leões averbaram 10 derrotas no campeonato, quatro na Liga dos Campeões e uma na Taça de Portugal. Mas acabarem por vencer um troféu, a Supertaça.

Em 2012-13, quando terminaram a liga no sétimo lugar (42 pontos), o pior registo de sempre da história do clube, também averbaram 10 derrotas no campeonato, mais outras três na Liga Europa, uma na Taça de Portugal e uma outra na Taça da Liga. Tudo num ano onde passaram por Alvalade quatro treinadores (Oceano Cruz, Franky Vercauteren, Jesualdo Ferreira e Sá Pinto) e que terminou sem qualquer troféu.

Impedir que a atual temporada se torne na pior de sempre em termos de derrotas sofridas não será um desígnio fácil, até porque no campeonato o Sporting terá um calendário complicado, com deslocações ao Dragão, Luz, Braga e ainda Famalicão e V. Guimarães.

Os jogos que o Sporting vai disputar esta época

Marítimo (C)

Sp. Braga (F)

Portimonense (C)

Rio Ave (F)

Basaksehir (C)

Boavista (C)

Basaksehir (F)

Famalicão (F)

Desp. Aves (C)

V. Guimarães (F)

P. Ferreira (C)

Tondela (C)

Belenenses (F)

Gil Vicente (C)

Moreirense (F)

Santa Clara (C)

FC Porto (F)

V. Setúbal (C)

Benfica (F)