Assembleia Geral para destituir Varandas chumbada. Saiba os motivos

Está decidido. A Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), presidida por Rogério Alves, decidiu nesta terça-feira não dar seguimento ao pedido do Movimento Dar Futuro ao Sporting, que pretendia a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária destitutiva dos atuais órgãos sociais do clube leonino.

Eis o comunicado da MAG na íntegra:

"A Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vem informar os Sócios e Adeptos do seguinte:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

1. Nesta data deliberou, por unanimidade, indeferir o requerimento apresentado a 7 de Janeiro de 2020 pelos Sócios António Luís Barbosa Lonet Delgado e Carlos Manuel Barbieri Serra Mourinha, no qual se solicitava a convocação de uma Assembleia Geral comum extraordinária, tendo como ponto único deliberar a revogação com justa causa do mandato dos titulares de todos os Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal.

2. O indeferimento do requerimento fundamenta-se em irregularidades formais, devidamente detalhadas na deliberação.

3. Ainda assim, a Mesa da Assembleia Geral entende que os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de "justa causa".

4. Todas as razões de facto e de direito que fundamentam o indeferimento encontram-se na deliberação da Mesa da Assembleia Geral remetida nesta data aos Requerentes e disponibilizada no sítio do Sporting Clube de Portugal.

5. Por fim a Mesa da Assembleia Geral esclarece ainda, que competiu aos serviços do Sporting Clube de Portugal a verificação dos requisitos estatutários que dizem respeito à elegibilidade das assinaturas"

Este movimento, liderado por alguns sócios leoninos, entregou no dia 7 de janeiro ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting a documentação necessária para a realização de uma assembleia geral extraordinária (AGE) com um ponto único a ir a votos: a destituição dos atuais orgãos sociais do clube, em particular do presidente Frederico Varandas.

Entre as várias razões enumeradas por este grupo de sócios para a marcação da AG destitutiva estavam medidas do programa eleitoral não cumpridas, violação da tutela de confiança, falta de critério nas contratações para a equipa de futebol, falta de transparência nos acordos com os clubes que contrataram os jogadores que rescindiram, além de os atuais órgãos sociais serem acusados de causar "danos" com a má gestão desportiva.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, mesmo sem alongar, tinha abordado o assunto numa entrevista dada na segunda-feira à noite na TVI: "Falando como sócio do Sporting, houve uma direção que foi destituída em toda a história do Sporting [de Bruno de Carvalho]. Uma direção que criou órgãos sociais e congelou contas. Vou esquecer como esta direção pegou no clube. Se uma direção, seja qual for, cai por resultados desportivos passados 16 meses, o próximo presidente então não dura sequer um ano. Neste Sporting há transparência e seriedade e separação de poderes."