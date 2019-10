Sporting apresenta queixa por utilização irregular de jogador do Alverca

O Conselho de Disciplina da Federação portuguesa de Futebol (FPF) já recebeu uma participação do Sporting contra o Alverca por uma alegada utilização irregular do jogador Luan no encontro da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, em que os leões foram derrotados por 2-0.

Em causa está o facto de Luan, que marcou o segundo golo do Alverca, ter sido expulso por acumulação de amarelos no jogo anterior do Alverca a contar para o Campeonato de Portugal, frente ao Loures. Alega agora o Sporting que o futebolista brasileiro estaria suspenso preventivamente e portanto não podia alinhar na partida da Taça.

Segundo o jornal O Jogo, o Regulamento Disciplinar da FPF define no número 10 do artigo 37.º que o jogador estaria sujeito a suspensão automática preventiva para todos os jogos oficiais. Ao abrigo deste artigo, Luan terá sido indevidamente utilizado pelo Alverca na Taça de Portugal. Contudo, acrescenta o diário desportivo, "o número 11 do mesmo artigo remete para o artigo 40.º, que prevê ser a suspensão cumprida na mesma prova em que ocorreu, ou seja, o Campeonato de Portugal".

De resto, houve já situações idêntica na ronda anterior da Taça de Portugal em que David Joshua, do Sintra Football, e Pedro Seco, do Aljustrelense, jogaram na Taça depois de terem ambos tinham sido expulsos no campeonato.

De acordo com o Record e o Público, o departamento jurídico do Sporting entende que há irregularidades e avançou na sexta-feira com a participação à FPF.