Sporting aguarda por adversários na final four da Taça da Liga

O Sporting foi a primeira equipa a garantir o apuramento para a final four da Taça da Liga. A equipa treinada por Rúben Amorim venceu esta terça-feira, em Alvalade, o Mafra, por 2-0, graças aos golos de Sporar (64 minutos) e Bruno Tabata (70').

Os leões vão conhecer esta quarta e quinta-feira os possíveis adversários na final four, que terá lugar em Leiria entre 16 e 23 de janeiro. FC Porto e Paços de Ferreira entram em campo às 18.45 horas no Estádio do Dragão, enquanto Benfica e V. Guimarães defrontam-se na Luz a partir das 21.00 horas. Para amanhã está marcado o Sp. Braga-Estoril (20.15).