Sp. Braga vence na Ucrânia com pincelada genial de Gaitán

O Sporting de Braga deu esta quinta-feira um passo importante rumo ao apuramento no grupo G da Liga Europa, ao vencer, na Ucrânia, o Zorya, por 2-1.

A equipa de Carlos Carvalhal teve um início a todo o gás, pois aos 11 minutos já tinha uma vantagem de dois golos, com o primeiro a sair do pé esquerdo de Paulinho, que respondeu a um cruzamento de Ricardo Esgaio para dar início à festa bracarense.

Não demorou muito até que chegasse o momento de magia de Nico Gaitán. O argentino, que se estreava oficialmente pelo Sp. Braga, rematou forte e colocado, ainda fora da área, sem hipóteses para o guarda-redes Nikola Vasilj. Uma pincelada de talento de um génio do futebol.

Na segunda parte o Zorya tentou tudo para reentrar no jogo, desperdiçou algumas oportunidades, mas foi só nos instantes finais que conseguiu reduzir com um grande golo de Ivanisenia.

No outro jogo do grupo G, o Leicester foi à Grécia vencer o AEK Atenas, por 2-1. O jogo ficou praticamente resolvido na primeira parte, quando Jamie Vardy, de penálti, e Choudhury adiantaram os ingleses no marcador.

Com Hélder Lopes como titular e Nélson Oliveira no segundo tempo, os gregos reagiram e ainda reduziram a desvantagem por Tankovic, mas o triunfo já não fugiu aos ingleses.

Estes resultados deixam Sp. Braga e Leicester na frente do grupo com seis pontos, enquanto AEK Atenas e Zorya ainda não pontuaram.