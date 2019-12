Sp. Braga vence e é cabeça de série

Um jogo de loucos que acabou com o triunfo do Sp. Braga e respetivo primeiro lugar no Grupo K à frente do Wolves de Nuno Espírito Santo. Os guerreiros do Minho estiveram a perder por duas vezes, mas deram a volta e acabaram vencedores (4-2), frente a um Slavia de Bratislava muito combativo. Um triunfo que premeia uma excelente prestação da equipa de Sá Pinto na fase de grupos da Liga Europa.

Andraz Sporar, aos 42 minutos, e Mohamed Rharsalla, aos 70, marcaram para os locais, mas a equipa de Sá Pinto respondeu por Rui Fonte, aos 44', Trincão, aos 72', Vasil Bozhikov, aos 75', na própria baliza, e Paulinho, aos 90'+3'.

Os arsenalistas, que já estavam apurados, acabaram como 14 pontos, contra 13 do Wolverhampton, que ganhou por 4-0 na receção ao Besiktas. Os eslovacos somaram quatro pontos e os turcos três, ficando ambos pelo caminho.

O sorteio dos 16 avos de final é na segunda-feira ao meio dia. Apurados estão o Sp. Braga, o Benfica, o Sporting e o FC Porto. O Vit. Guimarães ficou pelo caminho.