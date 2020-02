Sp. Braga-Sporting. Eduardo e Sporar com lances de golo (0-0)

Bruno Fernandes está nas bancadas a assistir ao jogo, depois de no sábado se ter estreado pelo Manchester United no empate sem golos com o Wolverhampton.

9´- Grande remate de Sporar para uma boa intervenção de Matheus. O Sporting entrou muito bem no jogo.

1' - Remate muito perigoso de Eduardo, mas ao lado.

Começou o jogo em Braga.

O Sporting, que tem 32 pontos, vai tentar reforçar o terceiro posto, aproveitando da melhor forma o empate do Famalicão no campo do Rio Ave (2-2), mas para isso tem que impor a primeira derrota a Rúben Amorim no Sporting de Braga e por fim a um registo de sete triunfos consecutivos dos minhotos, seis sob o comando do novo técnico.

Eis os onzes oficiais:

SP. BRAGA: Matheus; Bruno Viana, David Carmo, Wallace e Esgaio; Fransérgio, André Horta e Sequeira; Ricardo Horta, Paulinho e Galeno.

SPORTING: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Neto e Borja; Eduardo, Battaglia e Wendel; Rafael Camacho, Sporar e Acuña.