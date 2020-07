Sp. Braga oficializa Carlos Carvalhal por duas épocas

Braga de bronze atira leões de Rúben Amorim para fora do pódio

Carlos Carvalhal e Sp. Braga "perto do entendimento"

O Sporting de Braga confirmou esta terça-feira, numa comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação do treinador de futebol Carlos Carvalhal para as próximas duas temporadas.

Trata-se de um regresso ao comando técnico do Sporting de Braga, depois da curta passagem em 2006-07, na qual saiu sensivelmente a meio da temporada.

Natural de Braga e também ex-jogador do Sporting de Braga Carlos Carvalhal, de 54 anos, orientou na última época o Rio Ave, que terminou em quinto lugar, qualificando-se para as competições europeias.

O guarda-redes Eduardo, que terminou a carreira no sábado, na última jornada da I Liga 2019-20 (triunfo por 2-1 sobre o FC Porto), vai integrar a equipa técnica de Carlos Carvalhal como treinador de guarda-redes e vai ainda assumir a coordenação da Escola de Guarda-redes do Sporting de Braga.

