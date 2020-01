Sp. Braga faz 99 anos e António Salvador espera que o centésimo seja "histórico"

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse este domingo que quer que 2020 seja um ano "histórico" para os arsenalistas, no dia da comemoração do 99.º aniversário do clube. Na cerimónia do hastear da bandeira, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, o líder dos minhotos deixou palavras de agradecimentos aos fundadores, aos sócios, funcionários e a treinadores e atletas que já representaram o clube.

"Somos enormes. E quanto maiores somos, mais responsabilidades temos. A melhor forma de honrarmos todos aqueles que, ao longo destes 99 anos, fizeram o clube que somos hoje, é trabalharmos para que este centésimo ano seja histórico. É esse o meu compromisso, é essa a nossa obrigação. Hoje é dia de festa, de celebrar as memórias do clube, cientes que amanhã temos novas histórias para escrever e novas alegrias", afirmou.

Considerando o momento como "especial e simbólico", pela entrada no "último ano do primeiro século de vida do Sporting de Braga", António Salvador desejou que o "centésimo ano seja histórico". "É esse o meu compromisso, é essa a nossa obrigação", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Passámos por momentos difíceis, por grandes crises, por épocas em que toda a luta poderia ter sido em vão, mas felizmente isso não aconteceu. Se hoje somos um clube de referência em Portugal e na Europa, se hoje podemos dizer com orgulho em qualquer parte do Mundo que somos Braga, se hoje vivemos um dos períodos mais ricos da história, isso deve-se àqueles que trabalharam em prol do nosso símbolo. Sem exceção, deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado aos dirigentes que pensaram, sonharam e concretizaram este clube, que se dedicaram a ele, que o abraçaram, como uma causa e bem-comum. Obrigado aos sócios e adeptos, porque foi por eles que este clube existiu, criando condições para que hoje possa ter esta força desportiva, social e cívica", disse ainda o líder bracarense.

Seguiu-se uma missa na capela do Cemitério de Monte d'Arcos e tradicional romagem às campas dos sócios fundadores.

A última cerimónia comemorativa de mais um aniversário dos minhotos realiza-se no auditório do Estádio Municipal de Braga, com a entrega dos emblemas de ouro e prata aos associados com 50 e 25 anos de filiação, respetivamente.