Sp. Braga empata com Leicester em jogo com final de loucos

O Sporting de Braga empatou 3-3, esta quinta-feira, em casa, com o Leicester, em jogo da 4.ª jornada do grupo G da Liga Europa. Um resultado amargo para a equipa de Carlos Carvalhal, que esteve três vezes em vantagem no marcador e acabou por ceder a igualdade na última jogada da partida.

Os minhotos entraram bem no jogo com Al Musrati a marcar logo aos quatro minutos, mas pouco depois Havrey Barnes conseguiu restabelecer a igualdade. Ainda assim, os Sp. Braga não baixou os braços e Paulinho (24'), a passe de Ricardo Horta, fez o 2-1, com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, Luke Thomas voltou conseguir o empate aos 78 minutos, mas em cima do minuto 90', Fransérgio aproveitou um passe magistral de Galeno para fazer o 3-2.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa altura em que os bracarenses já pareciam ter garantido o triunfo, eis que surgiu o goleador Jamie Vardy a concluir uma boa jogada do Leicester, fazendo o 3-3.

Os ingleses garantiram assim o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa, enquanto o Sp. Braga se mantém em segundo lugar, bastando uma vitória no próximo jogo, na Grécia, com o AEK Atenas, para os minhotos garantirem a passagem à fase seguinte da prova.

Isto porque no outro jogo deste grupo G, os ucranianos do Zorya foram a Atenas vencer por 3-0, estando agora as duas equipas com três pontos, menos quatro que o Sp. Braga.