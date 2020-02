Sp. Braga bate Sporting e discute final da Taça da Liga com o Benfica

O Sp.Braga qualificou-se este sábado para a final da Taça da Liga de futebol feminino, na qual vai defrontar o Benfica, ao vencer o Sporting (3-0), em Alcochete, na terceira e última jornada da fase de grupo.

Com golos de Vanessa Marques (29 minutos), Uchendu (88') e Andreia Norton (90'+2'), as minhotas ultrapassaram o Sporting na classificação e terminaram em segundo lugar, com seis pontos, a um do Benfica - que bateu por 4-0 o Futebol Benfica -, com quem disputarão a final, em 21 de março, na Covilhã.

As bracarenses chegaram a Alcochete obrigadas a vencer e assumiram o objetivo desde o apito inicial, mostrando-se sempre mais organizadas e perigosas do que o Sporting, que voltou a perder em casa com as rivais do Minho, depois de ter sido também afastado da Taça de Portugal.

Aos 29 minutos, Vanessa Marques adiantou as visitantes, através de uma grande penalidade, a castigar mão de Ana Borges dentro da área, resultado com que se alcançaria o intervalo, em função da incapacidade das 'leoas' para reagir à adversidade.

O lance mais perigoso da equipa de Susana Cova em todo o encontro acabou com a bola dentro da baliza de Marie Houihon, mas o golo de Raquel Fernandes foi anulado por fora de jogo da brasileira e, a partir desse momento, o Sporting perdeu toda a clarividência nos seus processos.

Já com o Sporting a apostar tudo no jogo direto, despejando bolas na área das bracarenses, Uchendo sentenciou a partida, aos 88 minutos, ao fazer o 2-0, depois de ter sido solicitada em profundidade por uma companheira.

Aos 90'+2', Andreia Norte, na recarga a um remate de fora da área de Keane, aplicou o derradeiro golpe nas 'leoas', fechando um resultado que foi, ainda assim, demasiado pesado para a equipa do Sporting.