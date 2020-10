Sp. Braga arranca com vitória confortável frente ao AEK Atenas

O Sporting de Braga entrou com o pé direito na fase de grupos da Liga Europa ao vencer o AEK Atenas, por 3-0.

A equipa de Carlos Carvalhal foi sempre mais perigosa, mas só no final da primeira parte conseguiu criar uma clara ocasião para marcar, quando Fransérgio cabeceou ao lado da baliza grega quando estava isolado.

Nélson Oliveira, um dos dois portugueses em campo pelo AEK (o outro foi Hélder Lopes), pregou um grande susto aos adeptos bracarenses que regressaram às bancadas da Pedreira, ao rematar por cima da barra.

Contudo, ainda antes do intervalo, o Sp. Braga materializava a superioridade que vinha exibindo quando Galeno respondeu de cabeça a um bom cruzamento de Ricardo Esgaio, abrindo o marcador.

Na segunda parte, os minhotos perderam boas ocasiões para aumentar a vantagem por Paulinho, Nuno Sequeira e Ricardo Horta, sendo que pelo meio Nélson Oliveira voltou a assustar. Até que aos 78 minutos, Paulinho recebeu um passe de Galeno e, já dentro da área, fez o segundo golo da equipa e o seu primeiro nesta época.

As dúvidas, se ainda existiam, acabaram aos 88 minutos quando Ricardo Horta concluiu uma transição rápida iniciada no seu irmão André, com assistência de Paulinho.

No outro jogo do grupo o Leicester não sentiu dificuldades em despachar o Zorya com um claro 3-0, com golos de James Maddison, Harvey Barnes e Kelechi Iheanacho.

Fonseca e Mourinho entram a vencer

A AS Roma, de Paulo Fonseca, foi à Suíça vencer o Young Boys por 2-1, mas não ganhou para o susto, uma vez que a equipa da casa colocou-se a vencer aos 14 minutos, através de um penálti marcado por Nsame.

Contudo, nos últimos 20 minutos, os romanos, que tiveram muitas alterações no onze, deram a volta ao marcador com golos de Bruno Peres e Kumbulla, que deixa a AS Roma na liderança do grupo A com os mesmos pontos do Cluj, que foi a Sófia vencer o CSKA por 2-0.

José Mourinho teve uma noite mais tranquila ao vencer por 3-0 na receção ao LASK Linz, carrasco do Sporting no play-off. O treinador português promoveu a estreia de Carlos Vinícius como jogador do Tottenham e o brasileiro fez duas assistências: para o primeiro golo da autoria de Lucas Moura (18 minutos) e para o segundo do sul-coreano Heung-Min Son (84'). Os spurs ainda beneficiaram depois de um autogolo de Andrés Andrade.

Lucas Moura marcou o primeiro golo do Tottenham a passe do estreante Carlos Vinícius © DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Menos sorte teve Abel Ferreira que, ao comando do seu PAOK Salónica, não foi além do empate 1-1, em casa, diante dos cipriotas do Omonia Nicosia. Os forasteiros até estiveram a vencer com um golo de Bauthéac, tendo Thomas Murg feito o empate.

Surpreendente foi a derrota do Nápoles na receção aos holandeses do AZ Alkmaar, por 0-1, valendo o golo de Dani De Wit no início do segundo tempo.

Uma boa entrada na Liga Europa teve também o Granada dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, que foi à Holanda vencer o PSV Eindhoven, por 2-1. O alemão Mario Götze até colocou os holandeses a vencer, mas Jorge Molina e Darwin Machís viraram o resultado a favor dos espanhóis.

Já o Arsenal, com Cedric Soares no onze, foi à Áustria vencer o Rapid Viena por 2-1, com golos de David Luiz e Aubameyang.

Num dos jogos mais interessantes desta primeira jornada, o AC Milan, que eliminou o Rio Ave no play-off, foi a Glasgow vencer o Celtic por 1-3, com golos de Krunic, Brahim Díaz e Hauge, numa partida em que Rafael Leão entrou na segunda parte para o lugar de Ibrahimovic.

GRUPO A

CSKA Sófia-Cluj, 0-2

Young Boys-AS Roma, 1-2

GRUPO B

DundalK-Molde, 1-2

Rapid Viena-Arsenal, 1-2

GRUPO C

Bayer Leverkusen-Nice, 6-2

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga, 3-1

GRUPO D

Lech Poznan-Benfica, 2-4

Standard Liège-Rangers, 0-2

GRUPO E

PSV Eindhoven- Granada, 1-2

PAOK Salónica-Omonia Nicosia, 1-1



GRUPO F

Nápoles-AZ Alkmaar, 0-1

Rijeka--Real Sociedad, 0-1

GRUPO G

Leicester-Zorya, 3-0

Sp. Braga-AEK Atenas, 3-0

GRUPO H

Celtic-AC Milan, 1-3

Sparta Praga-Lille, 1-4

GRUPO I

Maccabi Telavive-Qarabag, 1-0

Villarreal-Sivasspor, 5-3

GRUPO J

Ludogorets-Antuérpia, 1-2

Tottenham-LASK Linz, 3-0

GRUPO K

Dinamo Zagreb-Feyenoord, 0-0

Wolfsberger-CSKA Moscovo, 1-1

GRUPO L

Slovan Liberec-Gent, 1-0

Hoffenheim-Estrela Vermelha, 2-0