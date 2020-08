Sp. Braga apresenta Gaitán em grande estilo (veja o vídeo)

O internacional argentino Nicolas Gaitán assinou um contrato com o Sporting de Braga válido por uma época, com outra de opção. Os minhotos apresentaram o médio ofensivo em grande estilo com um vídeo em que o futebolista veste a pele de um piloto de avião.

Formado no Boca Juniors, Nico Gaitán, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou desde janeiro nos franceses do Lille.

Antes, jogou nos norte-americanos do Chicago Fire e nos chineses do Dalian Pro depois de uma época e meia no Atlético de Madrid, para o qual se transferiu em 2016/17 dos encarnados.

Gaitán, de 32 anos, chegou a custo zero e, no vídeo de apresentação, diz "confessar que não esperava o convite" do clube minhoto.

O extremo é o sexto reforço dos arsenalistas depois de Zé Carlos (ex-Leixões), Al Musrati (ex-Vitória de Guimarães), André Castro (ex-Göztepe, da Turquia), Iuri Medeiros (emprestado pelo Nuremberga) e Guilherme Schettine (ex-Santa Clara).