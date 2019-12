Sorteio simpático para Ronaldo e Mourinho mas complicado para Bernardo e Félix

Sporting com rival mais acessível no regresso de Luís Castro a Portugal

O duelo entre Real Madrid e o Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo é o prato forte do resultado do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se realizou esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

Relativamente aos portugueses, o Tottenham de José Mourinho vai medir forças com o Leipzig, carrasco do Benfica na fase de grupos e uma das equipas menos cotadas entre os cabeças de série. O sorteio também foi simpático com a Juventus de Cristiano Ronaldo, que vai jogar com o Lyon, evitando alguns dos pesos pesados do pote dos não cabeças de série.

Mais complicada, em teoria, será a missão do Atlético Madrid de João Félix, que terá pela frente o campeão europeu Liverpool.

O Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro vai jogar com o Paris Saint-Germain, numa eliminatória que vai ficar marcada pelo regresso do treinador Thomas Tuchel a Dortmund, enquanto o Valência de Gonçalo Guedes terá a oposição da Atalanta. Haverá ainda um duelo português entre o Nápoles de Mário Rui e o Barcelona de Nélson Semedo, assim como a reedição da final de 2011-12, entre Chelsea e Bayern Munique.

A primeira mão desta fase da prova vai ser distribuída pelos dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro, enquanto a segunda mão vai jogar-se a 10, 11, 17 e 18 de março.

Este era um sorteio condicionado, pois os vencedores dos oito grupos da primeira fase estavam num pote (PSG, Bayern Munique, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig e Valência) e os segundos classificados (Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético Madrid, Nápoles, Borussia Dortmund, Lyon e Chelsea) noutro, não havendo hipótese de equipas do mesmo país ou que partilharam o mesmo grupo se defrontarem já.

Resultado do sorteio:

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valência

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munique

Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Nápoles - Barcelona