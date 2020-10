Benfica com o St. Liège e Rangers; Sp. Braga enfrenta Leicester

Benfica e Sp. Braga já conhecem os adversários da fase de grupos da Liga Europa. Os encarnados vão medir forças com os escoceses do Rangers, os belgas do Standard Liège e os polacos do Lech Poznan, enquanto os bracarenses enfrentam os gregos do AEK Atenas, os ingleses do Leicester e os ucranianos do Zorya.

