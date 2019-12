Sindicato dos Jogadores confirma salários em atraso na União de Leiria

"Após reiteradas promessas da administração da União de Leiria, Futebol SAD, todas incumpridas, os futebolistas solicitaram a intervenção do Sindicato dos Jogadores", revelou o organismo em comunicado.

No domingo, os jogadores da União de Leiria decidiram assinalar a existência de salários em atraso ficando imóveis e abraçados durante o primeiro minuto do jogo com o Torreense (1-1), a contar para a 14ª jornada do Campeonato de Portugal, que teve transmissão televisiva. "Agradecendo, desde já, a solidariedade da equipa do Torreense, neste momento particularmente difícil, o plantel da União de Leiria, Futebol SAD faz saber que a paragem no primeiro minuto do jogo de ontem [domingo] foi realizada em protesto pela referida situação de incumprimento salarial", reforçou o Sindicato.

No mesmo comunicado, o organismo presidido por Joaquim Evangelista reproduziu ainda uma mensagem do plantel da União de Leiria, em que os jogadores assumem que "não estão reunidas as condições necessárias" para continuar a jogar. "Não pretendemos, de todo, com este ato, manchar o nome do clube e dos seus representantes, pois ainda assim acreditamos que a situação esteja a tentar ser resolvida o mais rapidamente possível. Contudo, como grupo de trabalho que se comporta com total entrega e profissionalismo, a cada treino e a cada jogo, queremos dar voz à nossa situação", explicaram os jogadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Sindicato irá reunir ainda durante esta semana com o plantel da União de Leiria.

Os problemas financeiros da SAD da União de Leiria arrastam-se há algum tempo. No início de dezembro, a Câmara Municipal de Leiria fez saber que, após o plano de pagamentos estabelecido em maio deste ano, a sociedade mantém uma dívida para com o município superior a 140 mil euros.

No jogo do protesto, disputado no Estádio Municipal de Leiria, a União de Leiria e Torreense empataram a um golo. A União de Leiria ocupa atualmente a décima posição da série C do Campeonato de Portugal.

Contactada pela agência Lusa, a SAD da União de Leiria não se pronunciou ainda sobre o assunto.