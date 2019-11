Silas: "PSV? Interessa-nos muito ganhar e resolver esta questão"

Renan e Coates continuam em dúvida a dois dias do jogo com o PSV

Silas quer vencer o PSV nesta quinta-feira em Alvalade e garantir desde logo o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, cenário que permitiria aos leões concentrarem-se mais nas competições domésticas em que ainda estão envolvidos, campeonato e Taça da Liga.

"Interessa-nos muito ganhar e resolver esta questão porque queremos concentrar-nos na liga e na Taça da Liga, onde vamos enfrentar um rival forte. Queremos arrumar o apuramento sabendo que o PSV é uma equipa forte, a única com quem perdemos na prova. Jogamos em casa e achamos que podemos ganhar. O apoio dos adeptos será fundamental para nós", afirmou o treinador leonino à Sporting TV.

Questionado sobre a importância de ficar em primeiro no grupo, de forma a ser cabeça de série na próxima fase, Silas desvalorizou essa situação e até adiantou que planeia fazer descansar jogadores com o LASK na última jornada da fase de grupos em caso de triunfo na receção ao PSV. "O ideal é o apuramento. Se vencermos o PSV, o jogo com o LASK será diferente e aproveitaremos para dar descanso a jogadores. Não estamos preocupados em ser primeiro ou segundo, mas em passar", frisou o ex-técnico do Belenenses.

Sobre o adversários Silas diz que "o PSV vem forte, com Bergwijn e Malen de volta. "Eles são jogadores importantes e a má fase que o clube passou coincidiu com a ausência deles. Mas estamos mais preocupados com a nossa forma de jogar. O Bruma também pode jogar e, do meio para a frente, têm jogadores talentosos que podem resolver. Sabemos os perigos que vão trazer, mas temos de nos preocupar com aquilo que podemos fazer", acrescentou.